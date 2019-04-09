Омбудсмен Анна Кузнецова посетит детский дом в Кольчугине

Во Владимирскую область с официальным визитом прибыла уполномоченный по правам ребёнка при президенте Анна Кузнецова. Она проверяет детские дома-интернаты по всей России.

Как передает ГТРК "Владимир", сегодня федеральный омбудсмен работает в детском доме-интернате в Кольчугине. Анна Кузнецова оценит, как в учреждении налажено питание, медицинская помощь и общий уход за детьми. Главная задача — выяснить, есть ли воспитанники, которые нуждаются в лечении в Москве.

Стоит отметить, что это уже не первый визит федерального омбудсмена в область.