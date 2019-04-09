Восемь станций фиолетовой ветки метро открываются досрочно

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, восемь станций фиолетовой ветки метро, которые закрывались ради строительства новой, Некрасовской, линии подземки, открываются досрочно.

В своем "Твиттере" Собянин сообщил, что 9 апреля с 14 часов на Таганско-Краснопресненской линии московского метро будут открыты все станции.

На Таганско-Краснопресненской линии #мосметро с 14:00 будут открыты все станции. Компенсационные маршруты продолжат работать до ночи. Волгоградка и Рязанка завтра с утра будут работать в штатном режиме. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 9 апреля 2019 г.

При этом компенсационные маршруты продолжат работать до ночи. "Волгоградка и Рязанка завтра с утра будут работать в штатном режиме", — написал столичный градоначальник.

Изначально предполагалось, что участок этой ветки подземки от станции "Пролетарская" до "Котельников", закрытый 6 апреля ради строительства новой ветки московского метро, будет открыт 11 апреля в 05:30 утра.

В связи с работой компенсационных автобусных маршрутов на юго-востоке Москвы были введены масштабные ограничения на движение другого автотранспорта.