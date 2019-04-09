Грязные, голодные и без документов: в Мытищах из захламленной квартиры изъяли четырех детей

Следственный комитет проводит проверку в Мытищах, где в захламленной квартире обнаружены четверо маленьких детей от двух до восьми лет. Как выяснилось, они не ходили в образовательные учреждения, не были прикреплены к поликлинике, а у троих даже не оказалось свидетельства о рождении. В полицию обратились соседи.

"Установлено, что квартира находится в антисанитарных условиях. Все комнаты захламлены вещами, из еды на кухне обнаружен только хлеб. Спальные места у детей отсутствуют. Следствием будет дана правовая оценка действиям и бездействию должностных лиц органов опеки, а также иных органов профилактики", — сообщила Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области.

Дети из семьи изъяты. С ними работают психологи и врачи. Против матери заведено уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних". Сейчас решается вопрос и о возбуждении дела в отношении представителей органов опеки.

Ранее аналогичная история произошла в Москве. В начале февраля в одной из квартир на Ленинградском проспекте полицейские нашли 5-летнюю девочку, брошенную в одиночестве среди гор мусора. Мать ребенка сейчас является фигурантом уголовного дела о покушении на жизнь дочери.