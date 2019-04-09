Сергей Баталов рассказал, почему не смог познакомиться с родным отцом

Сергей Баталов в "Судьбе человека" рассказал, что только в 17 лет узнал о том, что его растит не родной отец. Это стало для него большим ударом. Лишь гораздо позже он выяснил, что родного отца, как и отчима, тоже звали Феликсом.

Правда, встретиться с ним он не успел. Когда Баталов уже был известен как актер, на связь с Сергеем вышел его единокровный брат, но родной отец к тому времени уже умер.

Еще одной установкой в жизни Сергея был принцип "не опозорить фамилию". Она для парня из маленького уральского города Ирбита стала и была и наказанием, и спасением. Ведь в те годы, когда Сергей только пытался стать артистом, вся страна знала Алексея Баталова.

Тогда же пошли слухи, что Сергей – его незаконнорожденный сын, хотя на самом деле это было не так.

Впрочем, поступать в театральный Сергей решился не сразу – после школы пошел в авиационный институт. Но судьба все-таки привела его на сцену, причем, в Москве в него сразу поверил и взял на свой курс Олег Табаков.

Правда, через некоторое время он Баталова отчислил, и когда Сергей уже подумывал уехать в Омск и пойти работать на авиационный завод, в театральный его вернул завкафедрой Владимир Андреев. А затем и Табаков вновь позвал Баталова на свой курс.

За что Табаков изгнал студента Баталова со своего курса? Кто познакомил Сергея с женщиной, с которой они за 33 года вместе прошли "огонь, воду и медные трубы"? Как вышел на артиста его единокровный брат? Почему Баталов говорит, что как артист родился в ванной? И как он попал на съемки комедии Меньшова "Ширли-мырли"?

Гость очередного выпуска программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" – актер Сергей Баталов.