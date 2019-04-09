Данелия написал свой последний сценарий за 2 месяца до смерти

В московском Доме кино закончилось прощание с выдающимся советским и российским режиссером Георгием Данелией. На траурной церемонии присутствовали спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, глава "Мосфильма" Карен Шахназаров, генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст, актер Евгений Стеблов и многие другие, сообщает агентство ТАСС.

Ранее Юрий Рост рассказал, что последний сценарий Данелия написал в конце января. Это полноценный, хоть и небольшой материал, уточнил фотограф. Режиссер боролся до последней минуты, он "любил жить, любил ошибаться и не признавать свои ошибки", рассказал Рост.

Георгий Данелия ушел из жизни 4 апреля в возрасте 88 лет. Похоронят режиссера на Новодевичьем кладбище.