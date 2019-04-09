В больнице Югорска нашли еще одну партию просроченного детского питания

Еще одну крупную партию просроченного детского питания обнаружили в Югорске, только на сей раз не в помещении морга, а в подвале инфекционного отделения городской больницы и в здании бывшей аптеки. Информацией о "находке" поделился депутат местной думы Антон Пантин.

По его данным, речь идет о примерно 64 тысячах упаковок на сумму порядка 12 миллионов рублей. В частности, в больничном подвале и в отделении иммунологии, говорится в сообщении, хранятся 32 тысячи пачек со сроком годности до 25 марта текущего года и еще 20 тысяч упаковок детского питания и каш, использовать которые можно до 30 апреля.

Народный избранник обнародовал фотографии с выставленными в коридоре инфекционного отделения коробками и призвал проанализировать все закупки детского питания за счет бюджетных средств. Он уже обратился в полицию с требованием проверить приведенную им информацию.

В конце марта Пантин обнаружил крупную партию детского питания и каш стоимостью не менее 1,5 миллиона рублей в прощальном зале городского морга. Позже местные власти пояснили, что приобретенная за городской счет продукция не нашла спроса у родителей, а потому просроченные товары отправили на склад, расположенный в одном здании с моргом, чтобы потом утилизировать. После контрольных проверок виновными за неподобающее хранение детского питания признали шестерых сотрудников больницы.

