Врач снял Гаджимагомедова с финала чемпионата Европы по вольной борьбе

Российский борец Ахмед Гаджимагомедов стал серебряным призером чемпионата Европы по вольной борьбе, который в эти дни проходит в румынском Бухаресте. Россиянин отказался выступить в финале турнира после консультаций с врачом национальной команды.

"Травма не позволит Гаджимагомедову побороться в финале – он сейчас передвигается на костылях. С финала он снят врачом", – приводит ТАСС слова главного тренера сборной России по вольной борьбе Дзамболата Тедеева.

Золотые медали чемпионата Европы по вольной борьбе завоевал представитель Азербайджана Джабраил Гасанов, ранее вышедший в финал турнира​.