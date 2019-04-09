Не надо подслушивать: Песков прокомментировал разговор Путина и Миронова о Серебренникове

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал журналистам не подслушивать чужие разговоры. Так представитель Кремля отреагировал на просьбу прокомментировать, действительно ли Владимир Путин беседовал с актером Евгением Мироновым о судьбе режиссера Кирилла Серебренникова, которого обвиняют в хищении средств "Седьмой студии".

"Вы знаете, я только воспроизведу слова своего руководителя и скажу: не надо подслушивать", — ответил Песков, передает РИА Новости.

По версии следствия, обвиняемые, среди которых режиссер Кирилл Серебренников, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум и бывший гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин, завышали данные о стоимости мероприятий в рамках проекта "Платформа" и предоставляли в Министерство культуры заведомо недостоверные сведения. Таким образом с 2011 по 2014 год было похищено 133 миллиона рублей бюджетных денег.

Под домашним арестом Серебренников пробыл уже больше 1,5 лет. Однако накануне Мосгорсуд заменил меру пресечения режиссеру и другим фигурантам дела на подписку о невыезде.