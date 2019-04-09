Порошенко: Украина имеет ракеты с дальностью поражения более тысячи километров

Украинский президент Петр Порошенко похвастался новой высокоточной ракетой с радиусом действия более 1000 километров. Она способна нести боевую часть весом до 150 килограммов, заявил лидер Незалежной в эфире телеканала ICTV.

Также, добавил Порошенко, в стране испытана ракета "Нептун", которая может потопить любой небольшой корабль на расстоянии до 300 километров.

5 апреля на Украине прошли очередные испытания ракетного комплекса "Нептун". Порошенко пообещал, что уже к декабрю 2019 года этим оружием будут вооружены корабли и наземные пусковые установки ВМС Украины.

Ранее бывший посол США в Киеве Стивен Пайфер заявил: если Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности больше не действует, то Украина может строить ракеты с радиусом свыше 500 километров, пишет агентство "Интерфакс".