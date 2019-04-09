Путин: турецкие бизнесмены открыли для себя Пензенскую область

В Кремле накануне. 8 апреля прошла встреча президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с ведущими представителями деловых кругов двух стран. Глава российского государства подчеркнул, что турецкие бизнесмены в числе многих регионов открыли для себя Пензенскую область.

"В России ценят интерес инвесторов из Турции к российскому рынку. В последние годы турецкий бизнес открыл для себя многие наши регионы, например, Пензенскую, Калужскую, Владимирскую области, Краснодарский и Ставропольский края", — цитирует слова Путина пресс-служба Кремля.

Кроме того, передает ГТРК "Пенза", российский лидер отметил, что Турция и Россия являются ключевыми торгово-инвестиционными партнерами. По итогам 2018 года двусторонний товарооборот вырос на шестнадцать процентов и составил 25 с половиной миллиардов долларов.