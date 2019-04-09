Бразилец Силва станет соперником Евлоева в бою за титул чемпиона ACA

В рамках международного турнира АСА 95 по смешанным единоборствам, который пройдет 27 апреля в Москве на стадионе "ЦСКА Арена", россиянин Юнус Евлоев встретится в бою за чемпионский пояс организации с бразильским бойцом Джосиелом Силвой по прозвищу Мясник.

Напомним, что бразилец заменил травмированного Азама Гафорова. 28-летний Силва одержал 11 побед, уступив лишь в одном поединке. В его активе победы над такими бойцами, как Магомед Гиназов, Курбан Гаджиева и Сэм Холлидей.

На счету 34-летнего россиянина 30 боев. Он сумел выиграть в 22 из них. Евлоев является действующим чемпионом WFCA.