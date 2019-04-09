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9 апреля 201914:58

В Росгвардии ответили на видео омоновцев, которых выселяют из служебного жилья

фото: eurasian-defence.ru

В Росгвардии прокомментировали видео бывших сотрудников ОМОН, в котором они обращаются к руководству страны помочь решить вопрос с их выселением из служебного жилья.

Ролик ранее активно распространился в соцсетях. Бывшие омоновцы просят предоставить жилье до получения полагающейся им единовременной социальной выплаты.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин рассказал РИА Новости, что ведомство "делает все возможное" для решения этой проблемы. Однако он подчеркнул, что решить ее "достаточно сложно".

Он отметил, что сейчас, действительно, уволившихся сотрудников просят освободить казарменные помещения, которые предназначены для размещения семей действующих сотрудников ОМОН.

По словам Грибакина, такие условия закреплены в договоре социального найма помещения.

Он также отметил, что сотрудники ОМОН, которые записали это видеообращение, были ознакомлены с соответствующими документами под личную подпись.

Кроме того, официальный представитель Росгвардии рассказал, что еще до увольнения сотрудникам рекомендовалось собрать пакет документов для предоставления единовременной социальной выплаты на приобретение или строительство жилья.

"И трое из них были приняты на учет для получения соцвыплаты", — добавил Грибакин.

При этом он заверил, что "соответствующие службы и подразделения Росгвардии, понимая всю важность сложившейся ситуации, не останутся в стороне от имеющихся проблемных вопросов".

Это, по словам Грибакина, касается как действующих сотрудников, так и тех, кто уже уволился. Представитель Росгвардии сказал, что в ведомстве "готовы к обсуждению и поиску совместных решений в рамках действующего законодательства".

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