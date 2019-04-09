Путин: стратегию развития Арктики примут уже в 2019 году

Стратегия развития Арктики до 2035 года должна появиться уже в 2019 году. Документ объединит в себе национальные проекты и государственные программы, инвестиционные планы и дорожную карту развития региона. Об этом на Международном арктическом форуме заявил Владимир Путин, сообщает телеканал "Россия 24".

Особо президент остановился на ситуации с уровнем жизни за Полярным кругом. Он должен быть не ниже, чем в средней полосе. Тем более сейчас, когда на Арктику приходится до 10% всех инвестиций.

Кроме того, до 2035 года российский флот пополнят 13 новейших тяжелых ледоколов, 9 из них будут атомными, заявил Путин. Уже сейчас строятся 3 первых корабля: "Арктика", "Сибирь" и "Урал". Также российский лидер призвал иностранцев вкладывать деньги в северные порты вроде Мурманска или Петропавловска-Камчатского.

За 2018 год по Северному морскому пути перевезли 20 миллионов тонн грузов, что втрое больше, чем во времена Советского Союза, добавил президент.