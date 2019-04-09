Тема:

Арктика 58 минут назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
9 апреля 201915:07

Путин: стратегию развития Арктики примут уже в 2019 году

Стратегия развития Арктики до 2035 года должна появиться уже в 2019 году. Документ объединит в себе национальные проекты и государственные программы, инвестиционные планы и дорожную карту развития региона. Об этом на Международном арктическом форуме заявил Владимир Путин, сообщает телеканал "Россия 24".

Особо президент остановился на ситуации с уровнем жизни за Полярным кругом. Он должен быть не ниже, чем в средней полосе. Тем более сейчас, когда на Арктику приходится до 10% всех инвестиций.

Кроме того, до 2035 года российский флот пополнят 13 новейших тяжелых ледоколов, 9 из них будут атомными, заявил Путин. Уже сейчас строятся 3 первых корабля: "Арктика", "Сибирь" и "Урал". Также российский лидер призвал иностранцев вкладывать деньги в северные порты вроде Мурманска или Петропавловска-Камчатского.

За 2018 год по Северному морскому пути перевезли 20 миллионов тонн грузов, что втрое больше, чем во времена Советского Союза, добавил президент.

Ранее по теме

Сейчас

16:01

Новейший истребитель F-35 японских сил самообороны пропал с радаров

14:46

Путин: стратегию развития Арктики примут уже в 2019 году

13:49

Кремль не связывает с Рогозиным нарушения в "Роскосмосе"

12:17

Восемь станций фиолетовой ветки метро открываются досрочно

11:48

Навальный получит 22 тысячи евро за 10-месячный домашний арест

11:15

В Москве прощаются с Георгием Данелией

10:41

"Роскосмос" и "Ростех" прокомментировали доклад Генпрокуратуры

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин: стратегию развития Арктики примут уже в 2019 году

Путин: стратегию развития Арктики примут уже в 2019 году

53 минуты назад
Адвокат Кокорина: Саша рефлекторно ударил Пака стулом

Адвокат Кокорина: Саша рефлекторно ударил Пака стулом

31 минута назад
Заброшенные в Мытищах: на защиту встает бабушка

Заброшенные в Мытищах: на защиту встает бабушка

37 минут назад
Кремль не связывает с Рогозиным нарушения в "Роскосмосе"

Кремль не связывает с Рогозиным нарушения в "Роскосмосе"

1 час назад
В Росгвардии ответили на видео омоновцев, которых выселяют из служебного жилья

В Росгвардии ответили на видео омоновцев, которых выселяют из служебного жилья

1 час назад
"Она меня шантажировала". Марат Башаров оставил избитой жене квартиру

"Она меня шантажировала". Марат Башаров оставил избитой жене квартиру

3 часа назад
7 богатых наследников, которые потеряли все

7 богатых наследников, которые потеряли все

4 часа назад
Мать Зеленского: сын идет во власть не ради денег

Мать Зеленского: сын идет во власть не ради денег

15 минут назад
Данелия написал свой последний сценарий за 2 месяца до смерти

Данелия написал свой последний сценарий за 2 месяца до смерти

2 часа назад
В Москве начался суд над Кокориным и Мамаевым

В Москве начался суд над Кокориным и Мамаевым

4 часа назад
Сергей Баталов рассказал, почему не смог познакомиться с родным отцом

Сергей Баталов рассказал, почему не смог познакомиться с родным отцом

1 час назад
Все российские детсады и школы переходят на йодированную соль

Все российские детсады и школы переходят на йодированную соль

4 часа назад
В Доме музыки пройдет авторский фестиваль Олега Митяева

В Доме музыки пройдет авторский фестиваль Олега Митяева

21 минута назад
"Театриум на Серпуховке" поучаствует в "Библионочи" с презентацией книги "Страна Театриум"

"Театриум на Серпуховке" поучаствует в "Библионочи" с презентацией книги "Страна Театриум"

5 часов назад
Нужна помощь: Леру Горчакову спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Леру Горчакову спасет внутривенное питание

08.04.2019 10:23
Помогите маленькому Мише услышать мир

Помогите маленькому Мише услышать мир

05.04.2019 16:56
Любимые фильмы Владимира Путина

Любимые фильмы Владимира Путина

1 минута назад
Власти: переселять участников реновации в другой район без их согласия никто не будет

Власти: переселять участников реновации в другой район без их согласия никто не будет

25 минут назад
Слух: Samsung выпустит четыре версии Galaxy Note10

Слух: Samsung выпустит четыре версии Galaxy Note10

33 минуты назад
Huawei готова поставлять 5G-модемы для iPhone

Huawei готова поставлять 5G-модемы для iPhone

1 час назад
Порошенко: Украина имеет ракеты с дальностью поражения более тысячи километров

Порошенко: Украина имеет ракеты с дальностью поражения более тысячи километров

1 час назад
Одни и те же гены защищали от холода неандертальцев и мамонтов

Одни и те же гены защищали от холода неандертальцев и мамонтов

1 час назад
В Подмосковье задержан украинский диверсант Пирожок

В Подмосковье задержан украинский диверсант Пирожок

1 час назад
Netflix снимет амбициозный кроссовер про Дороти из страны Оз и Алису из страны чудес

Netflix снимет амбициозный кроссовер про Дороти из страны Оз и Алису из страны чудес

1 час назад
В России введут электронный договор купли-продажи автомобиля

В России введут электронный договор купли-продажи автомобиля

1 час назад
Не надо подслушивать: Песков прокомментировал разговор Путина и Миронова о Серебренникове

Не надо подслушивать: Песков прокомментировал разговор Путина и Миронова о Серебренникове

1 час назад
Бюджет самой дорогой игры может достигнуть $500 млн

Бюджет самой дорогой игры может достигнуть $500 млн

2 часа назад
Восемь станций фиолетовой ветки метро открываются досрочно

Восемь станций фиолетовой ветки метро открываются досрочно

3 часа назад
Контролировать автомобилистов сможет не только ГИБДД

Контролировать автомобилистов сможет не только ГИБДД

3 часа назад
Россия окажет поддержку всем судам, проходящим по Северному морскому пути

Россия окажет поддержку всем судам, проходящим по Северному морскому пути

3 часа назад
Самолет UTair задымился на взлетной полосе в Саратове

Самолет UTair задымился на взлетной полосе в Саратове

4 часа назад
Вооруженным налетчикам пришлось уговаривать невозмутимую продавщицу отдать им деньги

Вооруженным налетчикам пришлось уговаривать невозмутимую продавщицу отдать им деньги

4 часа назад
Раскрыт секрет сохранности оружия Терракотовой армии

Раскрыт секрет сохранности оружия Терракотовой армии

5 часов назад
Внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут 9 июня

Внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут 9 июня

5 часов назад
В рамках реновации могут построить почти втрое больше жилья

В рамках реновации могут построить почти втрое больше жилья

5 часов назад
Официально представлен обновленный Volkswagen Transporter 6.1

Официально представлен обновленный Volkswagen Transporter 6.1

6 часов назад
Вести.net: защиту Galaxy S10 обманули распечаткой с 3D-принтера

Вести.net: защиту Galaxy S10 обманули распечаткой с 3D-принтера

6 часов назад
Парламентские выборы в Израиле: политический расклад сил

Парламентские выборы в Израиле: политический расклад сил

6 часов назад
Битва за Триполи: жители покидают ливийскую столицу

Битва за Триполи: жители покидают ливийскую столицу

6 часов назад
В Иркутской области муж отвез в лес и задушил "пилившую" его жену

В Иркутской области муж отвез в лес и задушил "пилившую" его жену

6 часов назад
Решение суда по делу Хорошавина: бывший глава Сахалина будет сидеть дальше

Решение суда по делу Хорошавина: бывший глава Сахалина будет сидеть дальше

7 часов назад
Леонардо да Винчи был амбидекстром

Леонардо да Винчи был амбидекстром

8 часов назад
В Лос-Анджелесе умер актер Сеймур Кэссел

В Лос-Анджелесе умер актер Сеймур Кэссел

8 часов назад
Саудовским чиновникам запрещен въезд в США из-за убийства Джамаля Хашогги

Саудовским чиновникам запрещен въезд в США из-за убийства Джамаля Хашогги

8 часов назад
Женщина вынесла детей из машины за секунды до пожара

Женщина вынесла детей из машины за секунды до пожара

8 часов назад
Конор Макгрегор устроил потасовку в баре Дублина

Конор Макгрегор устроил потасовку в баре Дублина

8 часов назад
Brexit: британский парламент проголосовал за отсрочку

Brexit: британский парламент проголосовал за отсрочку

9 часов назад
6 самых богатых женщин мира после развода Маккензи Безос

6 самых богатых женщин мира после развода Маккензи Безос

9 часов назад
Леонида Слуцкого ждет наказание за эмоциональную критику судьи

Леонида Слуцкого ждет наказание за эмоциональную критику судьи

10 часов назад
Увидеть невидимое: станьте участником великого открытия на телеканале "Наука"

Увидеть невидимое: станьте участником великого открытия на телеканале "Наука"

08.04.2019 14:12