Мать Зеленского: сын идет во власть не ради денег

Мать кандидата в украинские президенты Римма Зеленская обвинила Петра Порошенко в том, что он "уничтожает" ее сына.

"Сколько можно поливать грязью человека? По всем каналам одну грязь только льют! Выгодно это, я считаю, Порошенко... Он же не артист (Зеленский) по образованию, а юрист. Неужели его считают таким дебилом, таким дураком? Так Порошенко же просто его уничтожает!" — заявила Римма Зеленская.

Фрагмент ее эмоционального выступления был показан в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия".

Кроме того, заверяет она, ее сын идет в политику не ради денег.

"Ему не нужны деньги, поверьте, он обеспеченный человек... Как президент он будет получать меньше, чем он получает сейчас. Он просто хотел, чтобы в Украине все изменилось, чтобы молодежь не уезжала, чтобы молодежь была на местах. Просто он не может смотреть, как у нас люди живут", — уверяет мать Зеленского.

По мнению экспертов, Порошенко и Зеленский превратили выборы на главный пост Украины в шоу. Владимир Зеленский и Петр Порошенко обвиняют друг друга в том, что они агенты Кремля, и что один – наркоман, а другой – алкоголик.

"В борьбе за должность они не гнушаются даже унижением страны", — считает не прошедшая во второй тур Юлия Тимошенко.