Катавшийся на велосипеде тренер сборной Аргентины попал в аварию

Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони был сбит автомобилем во время велосипедной прогулки. Авария произошла на Мальорке утром 9 апреля. Футбольного специалиста после дорожного инцидента доставили в больницу.

Как сообщает ТАСС, Скалони не получил серьезных травм и после осмотра врачей был отпущен домой.

Muchísimas gracias por los mensajes recibidos,un par de puntos y a casa! Gracias a todos 🙏 pic.twitter.com/LMJ3jfa6Zp — Lionel Scaloni (@lioscaloni) 9 апреля 2019 г.

Напомним, что 40-летний тренер возглавил сборную Аргентины летом 2018 года.