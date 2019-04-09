"Как положено": нижегородка застала дежурного врача пьяным у порога больницы

Недавно принятый на работу в инфекционное отделение дзержинской больницы врач лишился свой должности после публикации "сногсшибательного" видео, сделанного родственницей одной из пациенток.

Запись была сделана поздним вечером 6 апреля на пороге приемного покоя больницы №2, куда нижегородка привезла свою маму. Увидев лежащего у ступеней пьяного врача, который должен был провести осмотр, она пришла в ужас.

"Это вы врач, (который) принимает мою маму в приемном покое?! То есть к вам поступают больные сегодня ночью, и вы их должны принимать?! Вы сейчас в таком состоянии можете мою маму принять? Ну давайте, поднимайтесь, записывайте, мы посмотрим, что получится далее", — обратилась она к Вячеславу Разбойникову, как представился с трудом державшийся на ногах медик.

Свою "неустойчивость" он объяснил тем, что на улице скользко, и тут же пообещал принять пациента как положено, но до оформления бумаг дело не дошло. Более того, автор записи заподозрила, что и второй врач пьян.

"Как только старший дежурный врач узнал о том, что один из докторов находится в таком состоянии, он связался с руководством и получил распоряжение провести освидетельствование и немедленно отстранить его от работы, а также вызвать наряд полиции, чтобы вывести доктора с территории больницы. Он уже никого не принимал", — рассказал главврач Сергей Шамин.

От медосвидетельствования он отказался, а в понедельник, 8 апреля, не явился на работу и не предоставил никаких объяснений своего поведения, после чего был подписан приказ о его увольнении.

Шамин пояснил РИА Новости, что Разбойников часто меняет работу, а потому при приеме в больницу за ним приглядывали с особым вниманием. "Вот почему информация сразу дошла до начмеда, и немедленно были приняты необходимые действия по его удалению", — уточнил он.