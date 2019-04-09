В столице наградили лучших мультипликаторов

В Москве в День российской анимации наградили победителей профессиональной премии "Икар". Лучшим фильмом признан "Пять минут до моря" Натальи Мирзоян. Она же стала лучшим режиссером — это выбор большого экспертного совета из пятидесяти человек.

Сделана короткометражка-победитель в студии "Петербург". Ее недавно отметили и на "Суздальфесте" как одну из самых интересных — с формулировкой "За способность удержать мгновение". Несколько экранных минут — взгляд девочки, которую мама просит посидеть на берегу, сделав передышку между купаниями. Какими же разными оказываются соседи по пляжу, как по-разному длятся "пять минут до моря" каждого из них.

Мультфильм "Три богатыря и наследница престола" Константина Бронзита одержал победу в номинации "Фильм в прокате". Двух "Икаров" удостоился сериал "Приключения Пети и Волка" (киностудия "Союзмультфильм"). Такое же количество статуэток у "Лолы — живой картошки": Армен Джигарханян признан лучшим актером, а Дидье Фальк — лучшим композитором.

"Гофманиаду", ставшую большим и долгожданным событием, много лет делали лучшие художники-постановщики (Елена Ливанова и Николай Ливанов), лучший аниматор (Алла Соловьева) и лучший художник (Михаил Шемякин).

Лучшими продюсерами стали Олег Кузовков и Дмитрий Ловейко, чей сериал "Маша и Медведь" смотрит весь мир. У "оскароносца" Александра Петрова приз за заставку к телесериалу Семена Слепакова "Домашний арест". Почетного "Икара" в номинации "Мастер" вручили оформителю кукол Павлу Гусеву, придумавшему Олимпийского Мишку и персонажей мультфильмов "38 попугаев", "Варежка", "Лошарик", "Кто сказал "мяу".

Национальная анимационная премия "Икар" учреждена в 2014 году Союзом кинематографистов РФ, Ассоциацией анимационного кино и Открытым российским фестивалем анимационного кино.