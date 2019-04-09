В Подмосковье ищут сбежавшего корги

Масштабная операция по поиску потерявшейся собаки развернулась в Московской области, сообщает "Москва 24". Две недели корги по имени Тик ищут сотни волонтеров. Люди прочесывают лес, близлежащие поселки, используют квадрокоптеры, видеокамеры и даже тепловизор.

Корги потерялся в микрорайоне Силикат в Котельниках. Собаку упустила кинолог, которая уже не в первый раз следила за Тиком, пока его хозяйка уезжала из Москвы.

За 14 дней поиски Тика переросли в настоящий план-перехват в районе Дзержинский – Котельники. Собаку ищут больше 300 волонтеров, роздано более 6 тысяч листовок, на поиски прибежали даже профессиональные марафонцы. Волонтеры прочесывают лес, промышленные зоны и дворы; проверяют ближайшие рынки и мониторят объявления о продаже собак во всех социальных сетях. Объявлено вознаграждение – 40 тысяч рублей.

Несколько раз Тика зафиксировали камеры видеонаблюдения. Москвичи постоянно сообщают волонтерам новые координаты неуловимого корги – но он никогда не сидит на месте.