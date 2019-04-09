Звезда сериала "Тайны Смолвиля" признала свою вину в деле о вербовке секс-рабынь

36-летняя американская актриса Эллисон Мэк, которая прославилась ролью Хлои Салливан в фантастическом сериале "Тайны Смоллвиля", призналась в вербовке секс-рабынь для секты NXIVM. Преступная организация называла себя "курсами личностного роста", сообщает Variety.

Актрису арестовали 21 апреля 2018 года по подозрению в соучастии в серьезном преступлении. Вскоре Эллисон Мэк освободили под залог в 5 миллионов долларов.

Сначала звезда полностью отрицала свою вину, но после долгих переговоров со следователями решила пойти на сделку с властями.

Журналисты выяснили, что представители секты NXIVM называли себя "мастерами", а женщин своими рабынями.

Среди прочего, у "мастеров" было право использовать "рабынь" как угодно в любое время для и ночи. Кроме того, руководство секты клеймило "рабынь", выжигая им в тазовой области инициалы основателя NXIVM Кита Раньера.

В настоящий момент Эллисон Мэк грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного. Впрочем, ее защита не исключает, что приговор могут сильно смягчить, если актриса расскажет все подробности своего участия в деятельности секты.