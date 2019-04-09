Адвокат Кокорина: Саша рефлекторно ударил Пака стулом

В Пресненском суде Москвы продолжается первое заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. В ходе разбирательств адвокат нападающего санкт-петербургского "Зенита" Андрей Ромашов объяснил, почему его подзащитный ударил чиновника Минпромторга Дениса Пака.

"Когда Кокорин взял стул и подошел к столику Пака, который сидел спиной к стене, согласно движению Кокорина, он хотел подсесть к Паку. Но тот внезапно произнес оскорбление, после чего последовало рефлекторное движение и удар", – приводит слова Ромашова Чемпионат.com.

На данный момент все обвиняемые частично признали свою вину. Напомним, что 9 апреля в Пресненском суде Москвы началось судебное разбирательство по делу братьев Кокориных, Мамаева и Протасовицкого. Им предъявили обвинения в совершении двух преступлений по ст. 213 Уголовного кодекса (хулиганство) и ст. 116 УК (побои).