Заброшенные в Мытищах: на защиту встает бабушка

Бабушка четверых детей, обнаруженных в захламленной квартире, возмущена сообщением об антисанитарных условиях. По ее словам, рассказ консьержки не соответствует действительности.

"Летом гуляем два раза в день, теплой осенью – два раза в день, когда нет дождя, мы идем на улицу. Когда идет дождь – сидим дома", – сказала женщина телеканалу "Москва 24".

Бабушка детей заверила, что в последний раз на прогулке они были 5 или 6 марта, а 8 –заболели бронхитом.

Женщина уверяет, что в семье были деньги. Средства на рождение детей они копили. "Рожать дома дочь решила после рассказов о том, какое отношение может быть в роддоме", — сказала женщина.

"Соню вот так родили – быстрые роды были, потом приехала скорая и они сказали, что Соню заберут в инфекционное отделение, а ее в гинекологию, но дочь написала отказ от госпитализации".

Между тем, уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что Инесса Кузнецова может вернуть своих детей, но ей предстоит доказать, что она способна обеспечивать и воспитывать их.

Как сообщалось ранее, четверых детей у женщины забрали органы опеки, возбуждено уголовное дело по факту обнаружения детей в непригодных для проживания условиях.

В органы внутренних дел поступило сообщение о том, что дети давно не выходили на улицу, поступило еще 13 марта. С жалобой обратилась консьержка, которая обеспокоилась их здоровьем.

Известно, что всех детей мать родила дома и троих даже не зарегистрировала. Соседи при этом утверждают, что в детский сад и школу дети не ходили.

Квартира, где жили дети, находится в антисанитарном состоянии. Все комнаты были захламлены вещами.

Старшему ребенку исполнилось 8 лет, младшему – 2 года и 8 месяцев. Мать объяснила, что не зарегистрировала детей, потому что у нее не было времени на оформление документов.