Получившим тяжкий вред здоровью в "Зимней вишне" напрявят по 400 тысяч рублей

Четыреста тысяч рублей будет выплачено людям, получившим тяжкий вред здоровью при пожаре в "Зимней вишне". Об этом заявил председатель правительства Дмитрий Медведев. Как сообщает ГТРК "Кузбасс", экспертиза признала особо пострадавшими восемь кузбассцев. Пострадавшие получат средства сразу как только они поступят в регион.

Добавим, в настоящее время на месте снесенного торгово-развлекательного центра строят парк.

Пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года. Трагедия унесла 60 жизней, 37 из которых – дети. Сейчас обвинения по уголовному делу предъявлены 15 фигурантам, еще один человек проходит в качестве подозреваемого.