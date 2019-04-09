В Сочи летящая машина поломала столб и едва не сбила рабочих. Видео

Легковушка минувшей ночью едва не сбила группу рабочих, наносивших дорожную разметку в центре Сочи, поломала столб и приземлилась на газоне.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Конституции СССР и Московской 9 апреля. Дорожные рабочие перегородили дорогу конусами и занимались своим делом, когда прямо на них вылетел легковой автомобиль.

Разогнавшийся водитель не сразу заметил ограждение, не успел затормозить и, пытаясь объехать преграду, врезался в столб, а затем приземлился на газоне.

Рабочие бросились в стороны, а затем, увидев, что опасность миновала, вернулись и помогли выбраться любителю быстрой езды из поврежденного автомобиля.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. По словам очевидцев, виновником аварии является водитель автомобиля, значительно превысивший разрешенную скорость.