В Тольятти водитель погиб в ДТП после странных маневров на дороге. Видео

Вечером в минувший понедельник, 8 апреля, в Самарской области произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом, попавшее в объектив регистратора очевидца.

На записи, сделанной на трассе М-5 "Урал" в районе Тольятти, видно странное поведение водителя автомобиля "Лада Гранта".

Он обогнал авто, из которого велась съемка, после чего выехал на полосу встречного движения, несколько раз вильнул из стороны в сторону, а затем поехал прямо, и, проигнорировав изгиб дороги, врезался в ограждение на обочине.

На этом злоключения "Гранты" не закончились – машина отлетела на "встречку", где столкнулась с "Газелью".

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России, 42-летний мужчина с 24-летним водительским стажем, находившийся за рулем "Лады", скончался от полученных травм на месте ДТП до приезда скорой помощи.

В полиции подчеркнули, что в момент аварии погибший был трезв.