Новейший истребитель F-35 японских сил самообороны пропал с радаров

Истребитель пятого поколения F-35 Воздушных сил самообороны Японии пропал с экранов радаров. По предварительным данным, боевая машина исчезла в 19:25 во время учебно-тренировочного полета над Тихим океаном, сообщает агентство ТАСС.

Силы самообороны Японии подтвердили пропажу истребителя. Специалисты отмечают, что это первый потерянный строевой F-35.

Всего вооруженные силы Японии заказали у США 42 истребителя F-35 в модификации A. Кроме того, в конце 2018 года местные СМИ сообщили, что Токио может заключить контракт на дополнительные 100 боевых машин.

F-35A – многоцелевой истребитель пятого поколения, построенный с применением технологий малой радиолокационной заметности. На борт он может взять более 8 тонн оружия. Максимальная скорость полета достигает 2 тысяч километров в час. За один самолет компания-производитель просит около 94 миллионов долларов.