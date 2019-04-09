Тревогу забила консьержка: подробности истории о детях, изъятых в Мытищах

В Мытищах работают представители Следственного комитета. Они разбираются в скандальной истории с детьми, которых нашли в захламленной квартире. Четверо малышей спали на полу, плохо питались и даже документов не имели. Из семьи их изъяли. Теперь у следователей много вопросов к матери и органам опеки.

Это дом, в котором на 13-м этаже живут мама и бабушка четверых детей, которых на днях изъяли. Малышей нашли в захламленной квартире, они прятались в шкафу. Говорят, что свидетельство о рождении было только у старшей девочки, которой восемь лет. На младших никаких документов не было, в детский сад они никогда не ходили. Тревогу забила консьержка, она же и позвонила в "112".

- Летом она два раза выходила с детьми и в декабре. Я забеспокоилась.

В самой квартире на первый взгляд порядок: в коридоре аккуратно расставлена обувь (несколько пар туфель), в комнатах сложены вещи и много игрушек, на столе фотографии всех четверых детей. Счастливые моменты семьи — прогулки с бабушкой. Но это только на первый взгляд. При подробном рассмотрении оказывается, что света нигде нет, нет люстр и телевизора. Нет, кажется, даже воды. При этом мать детей говорит, что проблем с финансами не испытывает.

- Извините, а отец у детей есть?

- Да, конечно есть. Просто мне от него нужны были дети, а я потом не должна была ни к кому никаких претензий предъявлять, — объясняет мама детей.

Ее старшая дочь София сейчас находится в приюте благотворительного фонда. Девочку Инесса навещает каждый день. Где остальные дети, женщина не знает. По нашим сведениям, самого младшего — двухлетнего мальчика — отправили в дом малютки. Двоих, которые чуть постарше, готовят к передаче во временную, так называемую ресурсную семью. Историей заинтересовался Следственный комитет.

"Все комнаты захламлены вещами, из еды на кухне обнаружен только хлеб. И спальные места у детей отсутствуют. Следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов опеки, а также иных органов профилактики", — сообщила Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области.

В отношении матери заведено уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Но она сама с этими обвинениями не согласна.