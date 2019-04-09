Москвичку неделю насиловал мужчина с сайта знакомств

38-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании. На сайте знакомств она закрутила виртуальный роман с мужчиной, опубликовавшим там свою анкету. Около месяца они переписывались, а 1 апреля решили перенести виртуальный роман на реальную почву.

Мужчина предложил продолжить общение у него в квартире, сообщает агентство "Москва". После совместного распития спиртных напитков мужчина осмелел и перешел к решительным действиям. Он изнасиловал свою новую знакомую и стал удерживать ее насильно в квартире. Периодические изнасилования продолжались неделю, пока женщине не удалось вырваться и сбежать.

Пострадавшая не помнит адрес, по которому проживает ее насильник. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Москве в полицию обратилась москвичка, заявившая о своем изнасиловании в Танковом проезде на юго-западе группой мужчин, среди которых был полицейский. ОВД "Лефортово" проверяет эту информацию. Если она подтвердится, то сотрудник полиции будет уволен, а затем привлечен к уголовной ответственности.