На Синае при взрыве смертника ИГ погибли четверо полицейских

На рынке в египетском городе Шейх Зовейд произошел теракт.

Как сообщает РИА Новости, взрыв, который совершил смертник, был направлен против сотрудников сил безопасности, охранявших рынок. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в России).

В результате взрыва погибли четверо полицейских.