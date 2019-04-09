Путин предложил Швеции поучаствовать в чемпионате КХЛ

Президент России Владимир Путин хочет видеть в составе Континентальной хоккейной лиги шведскую команду. Об этом он заявил на пленарном заседании Арктического форума, обращаясь к премьер-министру Швеции Стефану Левену.

"Было бы хорошо, господин премьер-министр, если бы один из ваших клубов принял бы участие в играх Континентальной хоккейной лиги", – приводит слова президента страны РИА Новости.

Также Путин похвалил сборную Швеции по хоккею с шайбой. "Блестящая шведская сборная по хоккею, она, конечно, радует и своих болельщиков, и наших", – отметил глава России.

Напомним, что в истории Континентальной хоккейной лиги шведский клуб ни разу не участвовал в турнире.