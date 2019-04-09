Вылезайте из воды! Нетаньяху на пляже в Нетании призвал купальщиков идти голосовать

В Израиле 9 апреля проходят парламентские выборы, по итогам которых в законодательный орган страны также будет назначен премьер-министр. Основные претенденты на этот пост — действующий глава государства Биньямин Нетаньяху и генерал Бенни Ганц.

Чтобы привлечь больше избирателей на участки, Нетаньяху сегодня пришел на пляж в Нетании.

Биньямин Нетаньяху призвал отдыхавших на пляже людей выйти из воды и идти голосовать за "Ликуд", чтобы его партия сократила разрыв с конкурентами, сообщают израильские СМИ.

Видео израильского премьера с призывами вылезать из воды и из домов и идти голосовать опубликовано также в его "Твиттере".

לפיד וגנץ מובילים עלינו. הם מנצחים! יאיר לפיד יהיה ראש ממשלה והוא יקים ממשלת שמאל עם מרצ, העבודה והמפלגות הערביות. צאו מהמים, צאו מהקניונים, צאו מהבתים. תצביעו מחל לליכוד. חייבים לסגור את הפער. חייבים להציל את הימין. תתעוררו! pic.twitter.com/dud3nn06nr — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 9 апреля 2019 г.

"Вы завтра проснетесь, Яир Лапид станет премьером левого правительства", — говорил действующий премьер отдыхающим, призывая уйти с пляжа и отправиться к урнам для голосования.

К 14 часам по местному времени явка на выборах превысила 35 процентов, передает "Интерфакс".