Гендиректор Twitter получил зарплату в 140 центов за 2018 год

Сооснователь соцсети Twitter Джек Дорси за 2018 год получил зарплату в размере 140 центов. Бизнесмен уже почти пять лет не получает зарплату, бонусы и премии, демонстрируя тем самым веру в потенциал компании, сообщает Bloomberg.

Зарплата Дорси равна количеству знаков, которые умещались в сообщениях "Твиттера" на момент создания социальной сети в 2006 году.

Несмотря на то, что количество допустимых символов удвоили в конце 2017 года, Дорси пока не поднял себе зарплату.

Впрочем, бизнесмен, мяго говоря, не бедствует. Представители Forbes оценивают состояние американца в 5,3 миллиарда долларов, он находится на 343-м месте в списке богатейших людей планеты.

Дорси вместе с партнерами Бизом Стоуном и Эваном Уильямсом основали Twitter в 2006 году. В 2009 году предпринимать запустил сервис Square Inc., который обслуживает электронные платежи.