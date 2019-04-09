В МГУ чествуют победителей мирового чемпионата по программированию

В МГУ встречают победителей самого престижного в мире турнира по спортивному программированию. Студенты Московского университета второй год подряд победили на международной олимпиаде, обойдя больше сотни конкурентов из разных стран мира.

Абсолютных чемпионов самого масштабного и престижного мирового чемпионата по программированию чествуют сегодня в МГУ. Команде из Московского университета удалось одержать победу над основным конкурентами из Массачусетского университета. Студенты из США заняли второе место, третье досталось японцам.

В соревнованиях участвовали программисты из 110 стран. В отборочных турах состязались 53 тысячи человек со всего мира. Для сравнения: в Летних олимпийских играх участвует в среднем 10-15 тысяч спортсменов.

"Я очень хочу поблагодарить вас. Тренеры — замечательные и выдающиеся люди. Тренировка команды, как и в большом спорте, требует ежедневной работы, психологических навыков, подготовки", — говорит Виктор Садовничий, академик РАН, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова.

Это действительно спорт, и за молодыми IT-специалистами высокого уровня буквально охотятся кадровые отделы крупных IT-корпораций. Для ребят сейчас создают особые условия в России: дают возможности для роста и развития, организуют финансовые поощрения, чтобы они работали на нашу экономику.

"Российские команды выигрывают уже восьмой или девятый год подряд. До этого выигрывали команды из многих разных стран, американские команды выигрывали сильное раньше — лет 20 назад", — рассказывает Григорий Резников, двукратный чемпион мира по программированию ACM ICPC, студент МГУ имени М.В. Ломоносова.

В этом первенстве участвовало сразу 10 команд из России: студенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Екатеринбурга, Саратова. Все они вошли в 30-ку лучших. МГУ занял первое место, МФТИ — десятое, ВШЭ – одиннадцатое место.

"Я надеюсь, многие иностранные студенты смогут приехать обучаться сюда, в Московский университет, смогут обменяться опытом с российскими студентами. Этот университет становится все более и более популярным во всем мире", — считает Наоки Мацада, призер чемпионата мира по программированию ACM ICPC.

В 2020 году впервые мировой чемпионат по программированию примет Россия. Пройдет он в Москве в МФТИ. Победы в подобных состязаниях помогают повышать престиж отечественных вузов и способствуют повышению общего уровня подготовки студентов технических специальностей.