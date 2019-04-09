Задержанный диверсант Пирожок отрезал уши соратнику и пытался взорвать "Олимпийский"

Задержанный сотрудниками ФСБ украинский радикал Игорь Пирожок ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей: он был судим за разжигание межнациональной вражды, подготовку теракта в "Олимпийском", сбыт наркотиков, изготовление детской порнографии и хранение оружия и боеприпасов. Идеями неонацизма он увлекся после краха своего бизнеса и побега от кредиторов из Одессы в Москву в начале 1990-х годов.

Под знамена созданного Пирожком легиона "Вервольф" встали около 20 человек, но он проигрывал движению РНЕ Александра Баркашова. Тогда активисты решили дискредитировать конкурентов, проведя несколько акций в их форме. Самой известной стала попытка подрыва двух самодельных бомб на стадионе "Олимпийский", где в тот момент проходил еврейский фестиваль. О расположении СВУ милиционерам сообщил сам Пирожок (представившийся чужим именем), так что трагедии удалось избежать.

Переломный момент в истории "Вервольфа" наступил после разрыва отношений и убийства члена легиона Валерия Старчикова. Его тело с отрезанными ушами (их Пирожок заспиртовал в банке) позже обнаружили в навозной яме в Ярославской области, рядом обнаружили труп избитого бездомного. В середине 1994 года Пирожка и его боевых товарищей взяли под стражу, а в марте 1996 года осудили.

Получивший пять лет Пирожок вскоре оказался на свободе, а в 1998-м попался с наркотиками. В 2009 году, уже на Украине, его задержали за изготовление, сбыт и распространение детской порнографии, что не помешало ему спустя пять лет под псевдонимом Роман Чирка учредить боевой отряд "Хорти" в составе "Правого сектора" (группировка запрещена в РФ).

За попытку продать две гранаты в 2016 году получил три года, но уже в январе 2018 года пересек границу с Россией и осел в Москве. Здесь, по версии следователей, он проводил встречи и распространял идеологические и агитационные брошюры с целью вербовки новых членов для ведения "партизанской войны с Россией". За организацию деятельности экстремистской организации ему грозит до 10 лет лишения свободы.