Экскаватором разворотили магазин: действия похитителей банкомата попали на видео

В Ирландии воры при помощи экскаватора разворотили ковшом часть магазина, погрузили тяжелый банкомат машину и скрылись.

Инцидент произошел в городе Лондондерри в минувшее воскресенье. Экскаватор был похищен на ближайшей стройке, а затем брошен на месте преступления около разоренного магазинчика при заправке.

Банкомат, как выяснили полицейские, посмотрев записи с камер наблюдения, был погружен ковшом экскаватора в универсал с отпиленной крышей.

This is the moment a cash machine was ripped from a petrol station wall by a digger stolen from down the road. The ATM's then loaded onto a Citroen Berlingo van which had its roof cut off. It's the eighth machine stolen in Londonderry this year. (This footage is double-time) pic.twitter.com/tn8xXZdTge