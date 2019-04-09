Экскаватором разворотили магазин: действия похитителей банкомата попали на видео

В Ирландии воры при помощи экскаватора разворотили ковшом часть магазина, погрузили тяжелый банкомат машину и скрылись.

Инцидент произошел в городе Лондондерри в минувшее воскресенье. Экскаватор был похищен на ближайшей стройке, а затем брошен на месте преступления около разоренного магазинчика при заправке.

Банкомат, как выяснили полицейские, посмотрев записи с камер наблюдения, был погружен ковшом экскаватора в универсал с отпиленной крышей.

This is the moment a cash machine was ripped from a petrol station wall by a digger stolen from down the road. The ATM's then loaded onto a Citroen Berlingo van which had its roof cut off. It's the eighth machine stolen in Londonderry this year. (This footage is double-time) pic.twitter.com/tn8xXZdTge — Amanda Nunn (@AmandaNunnC5) 8 апреля 2019 г.

В настоящее время правоохранительные органы Ирландии говорят о нарастающей эпидемии воровства банкоматов: с начала года было совершено восемь подобных преступлений — для небольшой страны настоящее ЧП.

"Мы делаем все возможное, чтобы поймать ответственных за это людей, однако я хочу повторить, что прекратить эти преступления поможет, в первую очередь, информация от общественности. Нам нужно, чтобы люди сообщали обо всем подозрительном, особенно в местах, где расположены банкоматы" — сообщил местным средствам массовой информации инспектор полиции Северной Ирландии Ричард Торнтон.

Преступники пока не найдены.