В Лиге чемпионов стартует стадия четвертьфиналов

Двумя матчами в Лондоне и Ливерпуле стартует четвертьфинальная стадия Лиги чемпионов по футболу. 9 апреля "Тоттенхэм Хотспур" сыграет на своем поле с "Манчестер Сити", а "Ливерпуль" дома сразится с "Порту". Обе встречи начнутся в 22:00 по московскому времени.

На следующий день состоятся еще два четвертьфинала. "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" примет "Барселону", а "Аякс" встретится с "Ювентусом". Игры также состоятся в 22:00 по московскому времени.

Ответные матчи пройдут 16 и 17 апреля. Напомним, что российские клубы не сумели пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.