Признает ли Россия результаты выборов на Украине?

Однозначно, нельзя признавать выборы, на которых не было российских наблюдателей, считает соведущий ток-шоу "Кто против?" Владимир Соловьев. Выборы будущего президента Украины проходят с очевидными масштабными фальсификациями, признанными по итогам первого тура даже Западом.

Социолог Евгений Копатько полагает, нужно сначала понять, насколько с новой властью будут возможны переговоры по ключевым проблемам. "Признает Россия выборы или нет, при любом исходе нужны активные действия в Донбассе. Там больше, чем в Киеве, готовы к прямым переговорам и компромиссам. Если будет принято решение по Донбассу, ситуация на Украине сдвинется по полной программе. Люди за пять лет этого заждались", — считает Копатько.



В мире сейчас идет обострение по многим позициям, и Украина не представляется местом компромисса. Наоборот, в ближайшее время здесь будет обострение ситуации, связанная с проведением выборов или возможным их срывом. "По-белому кандидаты второй тур никак не выиграют. Значит, нужен транзит власти от Порошенко к Зеленскому, как хотят американцы. Это территория их интересов, уходить они не собираются. Мало того, будут укреплять свои позиции", — уверен социолог.

Внутри Украины повышается градус. Одесский губернатор заявил, что не хочет подчиняться Порошенко. Дальше слово за Николаевским. "Это и называется реальной политикой. Внутренний кризис Украины привел к тому, что фактор легитимности власти обнулился", — заключил Копатько.

Выборы президента Украины состоялись 31 марта. Лидером стал Владимир Зеленский, который набрал 30,24 процента голосов избирателей. У Порошенко — 15,95 процента голосов. Второй тур голосования назначен на 21 апреля.