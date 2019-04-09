Охранники бизнесмена жестоко избили водителя, случайно перегородившего им дорогу

Полиция Одинцовского района Подмосковья выясняет обстоятельства ЧП в элитном жилом комплексе. Охранники местного бизнесмена жестоко избили водителя "Газели" за то, что тот перегородил им проезд. Инцидент зафиксировала камера наблюдения. Съемку сейчас изучают следователи.

Его добивали на асфальте 10 минут. Остановились только тогда, когда Илья перестал сопротивляться.

"У меня перелом носа со смещением, опухоль на лице, гематома, кровоподтеки, сотрясение мозга", — рассказывает пострадавший Илья Алленых.

Илья привез мебель. Все парковочные места были заняты, поэтому разгружаться пришлось прямо на дороге. Внезапно у дома появились два дорогих внедорожника, их пассажиры ждать не захотели.

"Я сказал: ребят, подождите, пожалуйста, минуту. Они начали кричать. Запрыгнул в кузов, они сдернули меня и начали избивать", — говорит пострадавший Илья Алленых.

Причем, избивали Илью на глазах многочисленных свидетелей.

"Они начали повторно его при мне избивать, порвали куртку на нем. Это было здесь. Это безнаказанность! Люди настолько уверенны в себе. Такая агрессия, а человек просто разгружал тумбочку", — объясняет очевидец Елена.

Чьи это были машины, здесь знают все соседи.

- Это охрана людей, которые живут в соседнем доме. Удивило еще то, что в машине сидели люди, сидела пожилая женщина. Было такое ощущение, что для них это нормально.

По словам местных жителей, кортеж и охрана работают на их соседа Максима Иноземцева. Он выкупил весь верхний этаж в этом подъезде. Его агрессивные охранники держат в страхе весь жилой комплекс "Резиденция Сколково". Но многие даже жаловаться не решаются. Боятся. Разборки в духе 90-х здесь стали обычным явлением.

- Они сказали, что никого ждать не будут, водителю угрожали пистолетом и сломали зеркало машины.

Журналистам удалось связаться с одним из охранников, который, по словам очевидцев, участвовал в драке. Алексей уверяет, что ничего страшного не произошло.

- Когда мы вцепились руками друг за друга, мы просто упали. Так получилось. Никто никого не избивал, он вполне отлично себе выглядит. У него порвана куртка, у меня порвана куртка, на том и разошлись.

Однако медики диагностировали у пострадавшего сложный перелом и тяжелые ушибы. Какую ответственность понесут дорожные хулиганы и будет ли она вообще, решать предстоит полицейским. Они уже начали свою проверку.