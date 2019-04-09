Вратарь "Спартака" Селихов выбыл из строя на четыре недели

Голкипер московского "Спартака" Александр Селихов, получивший перелом пальца руки во время игры 22-го тура чемпионата России по футболу против ЦСКА, успешно перенес операцию. К тренировкам без ограничений он сможет приступить через четыре недели.

Об этом сообщила пресс-служба столичного клуба. Напомним, что из-за полученной травмы Селихов не смог доиграть встречу и был заменен на Александра Максименко на 68-й минуте второго тайма.

Встреча между "Спартаком" и ЦСКА, которая прошла 6 апреля на стадионе "Открытие Арена", завершилась в пользу армейцев со счетом 2:0.