В Нью-Йорке полиция начала использовать нейросети для поиска преступников

Стражи порядка Нью-Йорка рассказали, что разработали алгоритм Patterniz, с помощью которого раскрывать преступления станет гораздо проще. Программа умеет находить взаимосвязи между делами, которые были заведены в течение последних 10 лет, сообщает USA Today.

В настоящий момент новая нейросеть уже установлена в 77 полицейских участках Нью-Йорка.

"Электронный следователь" был разработан еще в 2016 году, однако известно об этом стало только сейчас.

Нейросеть обучали с помощью шаблонов преступлений 10-летней давности. Интересно, что авторы алгоритма специально озаботились тем, чтобы их электронный сотрудник не был расистом — во избежание обвинений в дискриминации Patterniz не научили определять расу подозреваемых.

Программа умеет сравнивать между собой десятки преступлений, совершенных в разных городах, а также находить между ними общее. Эта особенность должна значительно сэкономить время полицейским при изучении материалов уголовных дел.