Карякин попал в тройку лучших на шахматном турнире в Азербайджане

Российский гроссмейстер Сергей Карякин в заключительном туре шахматного турнира в азербайджанском Шамкире сыграл черными фигурами вничью с представителем Азербайджана Шахрияром Мамедьяровым. Россиянин набрал пять очков и занял третье место.

Победу на соревнованиях одержал чемпион мира норвежец Магнус Карлсен. В его активе оказалось девять баллов. Китаец Дин Лижэнь стал вторым. Он набрал столько же очков, сколько и Карякин, однако превзошел его по дополнительным показателям.

Еще один российский шахматист Александр Грищук в последнем туре уступил Карлсену и занял на Мемориале Гашимова итоговое четвертое место (4,5 балла).