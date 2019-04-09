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9 апреля 201917:36

Карякин попал в тройку лучших на шахматном турнире в Азербайджане

EPA

Российский гроссмейстер Сергей Карякин в заключительном туре шахматного турнира в азербайджанском Шамкире сыграл черными фигурами вничью с представителем Азербайджана Шахрияром Мамедьяровым. Россиянин набрал пять очков и занял третье место.

Победу на соревнованиях одержал чемпион мира норвежец Магнус Карлсен. В его активе оказалось девять баллов. Китаец Дин Лижэнь стал вторым. Он набрал столько же очков, сколько и Карякин, однако превзошел его по дополнительным показателям.

Еще один российский шахматист Александр Грищук в последнем туре уступил Карлсену и занял на Мемориале Гашимова итоговое четвертое место (4,5 балла).

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