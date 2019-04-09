В Тульской области создадут первый в стране Центр управления регионом

Правительство Тульской области и Минобороны России договорились об информационном взаимодействии. Министр обороны Сергей Шойгу и тульский губернатор Алексей Дюмин подписали соответствующее соглашение в Национальном центре управления обороной РФ, передает ГТРК "Тула".

В рамках документа в области создадут первый в стране Центр управления регионом. Он будет оперативно передавать Министерству обороны данные, касающиеся социальных вопросов, состояния отраслей экономики и транспортной инфраструктуры. Также новое учреждение будет проводить мониторинг оперативной обстановки и предупреждать о возможных кризисных ситуациях.

Основная задача центра — повысить качество управления регионом в сфере экономики, промышленности, образования и здравоохранения. На его базе станет возможным управление ресурсами в режиме онлайн. "Тульский центр поможет нам эффективно выполнять задачи, поставленные президентом в рамках реализации нацпроектов. Кроме того, он будет способствовать укреплению обороноспособности страны в целом", — заявил губернатор Алексей Дюмин.