Евгений Сатановский: в Ливии идет аукцион, там повышаются ставки

В Ливии происходит очередная эскалация, снова льется кровь. Это логичный результат двоевластия, который возник после разрушения страны американцами и их союзниками. Кстати, Барак Обама признал, что вторжение в Ливию было его главной ошибкой. Ситуацию усугубляют террористы ИГИЛ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в России) и позиция международного сообщества. Если Россия призывает все стороны остановиться и не провоцировать кровопролития, то на Совбезе ООН звучат призывы только к одной стороне — к Ливийской национальной армии.

У президента Института Ближнего Востока Евгения Сатановского другое мнение: "На самом деле, не Ливия была ошибкой, а Обама. Ливия была в 2011 году, а санкции пошли в 2014-м. Всего три года разницы, а какая колоссальная пропасть образовалась в отношении нас и американцев за это время!"



По словам ученого, все, что происходит в американской политике, — результат ухода от реальной жизни: "А давайте изберем Обаму, он хорошо смотрится перед камерами, отлично держит микрофон, говорит великолепные слова и будет первым не белым президентом Америки! Потом маятник качается, и приходит Трамп. Все огорошены: кто же придет за ним?"

В Ливии уже никто ни с кем не воюет. В стране не двоевластие, а хуже — как минимум пятивластие. Отдельно есть два правительства, две нефтяные компании, два центральных банка — на востоке и на западе. Но им не подчиняются ни местные кланы, ни племена, ни внутренние нефтяные провинции в Сахаре. "Ливия — единственная территория на планете, в которой была прямая связь на протяжении многих лет с тем самым пресловутым "Исламским государством" на территории Ирака и Сирии", — отметил востоковед.

"Я прекрасно понимаю наш МИД с точки зрения приоритетов ООН. Но я ни разу за последний период не видел, чтобы ООН сама или в составе своих подразделений поддержала что-нибудь, что является международным правом", — заключил Сатановский в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Сейчас гражданский конфликт в Ливии разгорается с новой силой. Мировые СМИ вновь полны новостей о боевых действиях, которые идут на территории некогда мирной страны. По данным агентства Associated Press, число погибших во время столкновений в Триполи между войсками Хафтара и Правительством национального согласия (ПНС), признанного международным сообществом, возросло до 51.

Ливия погружена в хаос уже более восьми лет после агрессии НАТО. С тех пор в стране укоренилось двоевластие. С 14 по 16 апреля под эгидой ООН пройдет конференция по национальному примирению в ливийском Гадамесе. Приглашены все стороны конфликта.