Звезда "Игры престолов" продемонстрировала последствия операции на мозге

32-летняя британская актриса Эмилия Кларк, сыгравшая мать драконов Дейнерис в популярном фантастическом сериале "Игра престолов", продемонстрировала фотографии, сделанные вскоре после операций на мозге, которые актриса пережила в 2011-м и 2013 году, сообщает The Times.

Жутковатые снимки Кларк принесла на утренний эфир одной из передач канал CBS.

The actress Emilia Clarke, who stars in the Game of Thrones series, has shared images of her recovery from a traumatic brain aneurysm https://t.co/mCFbmjXZRy

— The Times Scotland (@thetimesscot) 9 апреля 2019 г.

Эмилия Кларк впервые перенесла инсульт, когда ей было 24 года. За этим послелдовали две операции на мозге, которые были сделаны 7 и 6 лет назад.

Актриса призналась, что ей крайне непросто вспоминать о случившемся.

По словам Кларк, самой тяжелой была первая операция. Врачи не давали девушке оптимистичных прогнозов.

Впрочем, в настоящий момент звезда отметила, что чувствует себя хорошо. В 2019 году должны выйти как минимум два фильма с ее участием.