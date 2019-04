Звезда "Игры престолов" продемонстрировала последствия операции на мозге

32-летняя британская актриса Эмилия Кларк, сыгравшая мать драконов Дейнерис в популярном фантастическом сериале "Игра престолов", продемонстрировала фотографии, сделанные вскоре после операций на мозге, которые актриса пережила в 2011-м и 2013 году, сообщает The Times.

Жутковатые снимки Кларк принесла на утренний эфир одной из передач канал CBS.

