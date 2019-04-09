В Москве ушла из жизни невестка Сергея Есенина и Зинаиды Райх

В Москве на 85-м году ушла из жизни Алина Есенина — вдова Константина Есенина, сына поэта Сергея Есенина и актрисы Зинаиды Райх.

В пресс-службе Музея Сергея Есенина Агентству городских новостей "Москва" сообщили, что в течение многих лет Алина Есенина была большим другом музея, участвовала во многих его акциях, проектах и выставках.

Алину Есенину похоронят 11 апреля на Ваганьковском кладбище Москвы недалеко от могилы супруга, который ушел из жизни в 1986 году.