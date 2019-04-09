9 апреля 201918:38
Американки разгромили российских хоккеисток на чемпионате мира
На чемпионате мира по хоккею с шайбой среди женщин, который проходит в финском Эспоо, завершился заключительный матч группового этапа между сборными России и США. Американские хоккеистки не оставили россиянкам ни единого шанса, разгромив команду Алексея Чистякова со счетом 10:0.
В составе победителей дублем отметились Ли Штеклейн и Кендлл Койн. Также за США отличились Хилари Найт, Аманды Кессел, Брианна Деккер, Кайлы Барнс, Меган Бозек и Джесс Компхер.
Российская сборная заняла четвертое место в группе А. В четвертьфинале наша команда сразится с командой Швейцарии.
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