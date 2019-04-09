Новые атаки Трампа в его торговых войнах

Очередной выпад в адрес Европы и обещанный санкционный выстрел в сторону Египта — президент США вновь занялся тем, что любит и умеет делать лучше других.

Как обычно через соцсеть президент США известил крупнейшего торгового партнёра о намерении перераспределить в свою пользу 11 миллиардов долларов из сумм взаимной торговли.

За то, что ЕС и в частности Франция, Великобритания, Испания и Германия субсидируют авиастроительную корпорацию Airbus, Трамп грозится обложить дополнительными пошлинами ряд европейских товаров, сообщает The Wall Street Journal.

Следуя логике, объяснить которую вряд ли способны даже в Белом доме, в предварительный список попали не только самолёты или вертолёты, но и лосось, сыр, вино, ковры и многое другое.

Торговый представитель США на переговорах с ЕС утверждает, что ВТО на его стороне и там подтвердили, что европейские дотации наносят ущерб американским интересам и в первую очередь бьют по компании Boeing.

Поддержка на самом высоком уровне, пусть даже в виде удара по конкуренту, сейчас как никогда нужна Boeing.

Компания несёт миллиардные репетиционные потери, которые к тому же оборачиваются разрывом контрактов на закупку лайнеров 737 MAX 8 в связи с недавними двумя авиакатастрофами, вызванными, как видимо, техническими просчётами в их конструкции.

В Еврокомиссии уже отреагировали на заокеанские угрозы и заявили, что обратятся в ВТО за разрешением на ответные действия и если такое разрешение будет получено, то ЕС несомненно оперативно примет ответные меры.

А вот Египту санкции от США грозят не за то, что страна субсидирует свою авиапромышленность, а за то, что не финансирует американскую.

Каир ждёт наказание за то, что страна намерена закупить партию российских СУ-35. Контракт, якобы, уже подписан и теперь в американской администрации готовят санкционный пакет. Причём в Вашингтоне нарочно подчёркивают, чтобы и впредь остальным странам было ясно, что любое поведение, которое Пентагон расценит как недружественное, автоматически пробуждает к исполнению закон “О санкционном противодействии противникам Америки”.

Кстати, если в администрации Трампа останутся последовательными, то стоит ждать очередных угроз в адрес Дели. Индия подтвердила, что закупит в России более 450 танков Т-90МС на сумму в 1,93 миллиарда долларов. По законам жанра такое не может остаться без санкционного выхлопа из Вашингтона.