Порошенко внезапно полюбил русский и нашел себе альтернативу

Петр Порошенко в качестве альтернативного кандидата на пост президента Украины предложил Владимира Путина. По крайней мере, изображение с лицом российского лидера появилось на плакатах. Вроде, Порошенко видит в Путине альтернативу себе. Законна ли такая агитация?

На Украине одним из самых обсуждаемых стало заявление Петра Порошенко о правах русскоязычного населения страны. И это при том, что весь срок своего правления он всячески старался вытеснить русский язык. Но вот перед вторым туром президентских выборов обратился с посланием к жителям востока Украины. На что готовы кандидаты, чтобы привлечь избирателей?

В штабах кандидатов в президенты Украины последние приготовления. Рядом с киевским офисом Зеленского проходят акции его сторонников и противников. Первые пришли поддержать политика с плакатами против Порошенко и чемоданом, куда складывают заявления о фактах коррупции. Сам Владимир Зеленский снимает стресс в бассейне.

А Порошенко не покидает телевизионные эфиры.

Одно из последних заявлений: действующий глава государства считает себя русскоязычным. В подтверждение готов написать "диктант или сочинение". Посягать на право жителей востока Украины говорить на русском он тоже не собирается. Но если граждане выучат украинску мову, у них "все будет хорошо".

"Для меня абсолютно природно говорить на русском языке. И я готов посоревноваться с кем угодно. И написать или диктант, или сочинение на русском. Давайте посоревнуемся", — утверждает Порошенко, готовясь доказывать свое знание русского языка.

Тем временем в Верховной раде появилось новое межфракционное объединение "За следующего президента Украины Зеленского В.А.". На заседании об этом заявил спикер Рады Украины Андрей Парубий. Возглавил объединение депутат и экс-кандидат в президенты страны Виталий Куприй. А его целью названо противодействие фальсификациям избирательного процесса со стороны Порошенко.

Сам Зеленский занят подготовкой к дебатам. В своем Instagram он опубликовал ролик, в котором предложил своим подписчикам "накидать вопросов" для Порошенко. Тем более, что за пять лет их скопилось много.

"Я думаю, у народа Украины за 5 лет очень много вопросов накопилось к Порошенко, которые вы не можете ему задать. А я – могу от вашего имени", — говорит он на опубликованном видео.

При этом дата первых дебатов еще не определена. Петр Порошенко уже заявил, что ждет своего соперника на стадионе "Олимпийский" в Киеве 14 апреля. Зеленский же готов прийти туда 19 апреля, в день проведение официальных дебатов в телестудии.

"В штабе Порошенко уверены почему-то, что дебаты дадут какое-то колоссальное преимущество для Порошенко, потому что он более знаком с какими-то цифрами, с какими-то данными, и он может поставить какие-то сложные вопросы Зеленскому. Даже если Зеленский подкован хуже в каких-то практических знаниях, каких-то конкретных цифрах, вряд ли это поможет Порошенко. Потому что любой результат этих дебатов не сильно отразится на мнениях избирателей", — уверен политолог Александр Дудчак.

Правда, судя по агитационной кампании нынешнего президента, борется он не с лидером гонки на Украине, а с президентом России. Во всяком случае, именно портрет Владимира Путина размещен на плакате рядом с изображением самого Порошенко. 21 апреля избирателям предлагают сделать "решающий выбор".

О том, что таким образом кандидат нарушает сразу два положения закона "О рекламе", в штабе действующего украинского президента, видимо, не знают. Размещать изображение лица без его согласия, как и участвовать в агитации не гражданам Украины, строго запрещено.

Заявлений ждут и от выбывших из гонки политиков. Но экс-кандидаты не спешат поддерживать одного из претендентов на пост.

Лидер "Батькивщины" назвала первый тур выборов шоу и обвинила кандидатов в унижении страны. Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко и вовсе окрестил Порошенко и Зеленского "политическими пигмеями".

Раскритиковали выступление Порошенко в программе "Свобода слова" и в партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Сторонники Бойко считают, что все слова кандидата – циничная ложь и манипуляция, а сам политик далек от народа.

"Украинцы не верят действующей власти. Они устали от хаоса и разрухи, от обещаний и мифов о светлом европейском будущем. Им нужны не сказки и обещания, а реальные мир и стабильность, работа, достойные зарплаты, уверенность в завтрашнем дне", — заявили в партии Бойко.

И хотя поддержки от экс-кандидатов нет, социологические опросы свидетельствуют, предпочтения электоратов и Тимошенко, и Бойко — на стороне Зеленского. Проголосовать за него готов каждый третий избиратель.