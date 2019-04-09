Пирожок вербовал россиян в "Правый сектор"

Оперативники ФСБ и МВД задержали в Подмосковье участника украинской праворадикальной организации "Правый сектор" (запрещена в России). Сообщается, что это гражданин Украины по фамилии Пирожок. В нашу страну он приехал еще в прошлом году и, по данным следствия, занимался агитацией и вербовкой.

Бойцы СОБРа в полном обмундировании. Цель — та железная дверь в конце коридора. Точнее, тот кто за ней находится. На его счету немало преступлений и еще больше задержаний, но конкретно к этому он явно не успел подготовиться.

Растеряв былые прыть и удаль, облаченный лишь в синие трусы, он растеряно жмется к стене, а потом, не дожидаясь повторения команды, ложится на пол. В грузной фигуре, распластанной по паркету, сложно узнать некогда грозного неонациста Игоря Пирожка, в 90-ые планировавшего теракт в Москве. Но тем не менее это он.



Пирожок уже не первой свежести. Постаревший, обрюзгший и, видимо, понимающий, что "лгать — без вариантов", он впервые представляется настоящим именем.

– Пирожок Игорь Николаевич – Число, месяц, год рождения? – 5.12.1968. – За что задержаны? – Я пока не очень понимаю.

Это он, конечно, лукавит. Украинский националист, разменявший шестой десяток, еще в 2014 году примкнул к печально известному экстремистскому "Правому сектору". Но простого участия было мало, он создал и возглавил отряд "Хорти", в переводе с мовы значит "борзые", для того чтобы вести партизанскую войну против России.

"В январе 2018 года задержанный прибыл на территорию Московского региона, где проживал по различным конспиративным адресам и в период 2018-2019 гг. проводил мероприятия в интересах организации "Правый сектор", распространяя ее идеологические и агитационно-пропагандистские материалы с целью вовлечения граждан РФ в деятельность указанной организации. Следственным подразделением Управления ФСБ России по городу Москве и Московской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления "Организация деятельности экстремистской организации", — сообщили в ФСБ РФ.

В квартире Пирожка найдены обмундирование и снаряжение экстремистов, праворадикальная символика, пропагандистские книги (бумажные и на электронных носителях), брошюры "Историческое развитие украинского сепаратизма". Название, кстати, хоть и не его авторства, в какой-то мере автобиографическое.

Его история сепаратизма началась еще в начале 90-х. Под именем Ингора Скурляйте он попал в полицейские и новостные сводки, когда создал "Легион Вервольф", чтобы устроить диверсию на стадионе "Олимпийский". Не получилось, бомбы обезвредили. Затем были налеты на Марфо-Мариинскую обитель, интервью, где Пирожок хвастался отрезанными ушами бывшего к тому моменту убитого им же соратника, и пять лет тюрьмы. В тюрьму нацист возвращался, как домой. Сидел и за хранение наркотиков, и за изготовление, сбыт и распространение порно с несовершеннолетними, и за попытку сбыта гранат, вывезенных из зоны АТО. К этому послужному списку, скорее всего, добавится еще один срок за осуществление террористической деятельности на территории России. Пирожок уже взят под стражу.