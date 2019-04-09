Садулаев завоевал серебро чемпионата Европы по вольной борьбе

Российский борец вольного стиля Муслим Садулаев стал обладателем серебряной медали на чемпионате Европы, который проходит в румынском Бухаресте. В категории до 57 кг он уступил в финальной схватке Сулейману Атли из Турции, взявшему золото.

Третье место заняли азербайджанский борец Махир Амирасланов и представитель Северной Македонии Владимир Егоров.

Медаль Садулаева стала для российской сборной второй на чемпионате Европы в Бухаресте. Ранее Ахмед Гаджимагомедов, из-за травмы снявшийся с финала турнира, стал серебряным призером в весовой категории до 79 кг.

Напомним, что чемпионат Европы по вольной борьбе завершится 14 апреля.