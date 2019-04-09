Под Петербургом спустили на воду уникальный рыболовецкий траулер "Андромеда"

Уникальный рыболовный траулер "Андромеда" спустили на воду в Ленинградской области. Благодаря своему техническому оснащению судно может использоваться в качестве плавучего рыбзавода. Корабль не только способен ловить практически все промысловые виды рыб, но и сразу же перерабатывать их в полуфабрикаты и консервы, сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".

"Андромеду" построили по заказу мурманских рыбаков. Ее производительность — около 100 тонн замороженной продукции в день. Это одно из первых судов, созданных в рамках госпрограммы "Квоты под киль". Напомним, проект расширяет квоты на вылов морепродуктов в обмен на изготовление российскими верфями таких рыбзаводов.

Судно планируют закончить и предать заказчику до конца 2019 года. Оно станет главным в серии из 4 траулеров. Строительство всех кораблей завершится в 2022 году.